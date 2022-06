Aktien New York: Dow im Minus - Steigende Ölpreise und Jobdaten

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US- Börse n sind am Donnerstag schwĂ€cher in den Handel gestartet. Die technologielastige Nasdaq allerdings erholte sich rasch und pendelte im frĂŒhen Handel dann richtungslos zwischen moderaten Gewinnen und Verlusten. Wieder steigende Ölpreise, die zuvor stark unter Druck geraten waren, sowie schwĂ€cher als erwartet ausgefallene BeschĂ€ftigungsdaten aus dem Privatsektor im Mai drĂŒckten auf die Stimmung.