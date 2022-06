Aktien Europa Schluss: Erholung nach jüngsten Verlusten - Londoner Börse zu

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Nach zwei Verlusttagen haben die wichtigsten B├Ârse n der Eurozone am Donnerstag wieder zugelegt. In London wird wegen des "Spring Bank Holiday" und dem 70. Throngeburtstags der Queen erst am Montag wieder gehandelt, weshalb die Handelsvolumina geringer als ├╝blich waren. Im Fokus der Anleger standen letztlich vor allem die Beschl├╝sse der Opec+. Die im April im Rekordtempo weiter gestiegenen Erzeugerpreise in der Euroregion schreckten die Anleger dagegen nicht ab.