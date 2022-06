Aktien Wien Schluss: Positive internationale Stimmung stützt

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Donnerstag den Handel klar im Plus beendet. Der heimische Leitindex ATX gewann 0,89 Prozent auf 3342,55 Punkte. Zuvor hatte er noch zwei Minustage in Folge absolviert. Auch an den europĂ€ischen Leitbörsen ĂŒberwogen die positiven Vorzeichen.