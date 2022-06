Aktien Osteuropa Schluss: Mehrheitlich Gewinne - Warschau erneut schwach

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die B├Ârse n Osteuropas sind am Donnerstag ├╝berwiegend mit Gewinnen aus dem Handel gegangen. In Moskau dagegen schloss der in US-Dollar notierte RTS-Index schwach. Er gab um 1,99 Prozent auf 1197,82 Punkte nach.