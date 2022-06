Aktien New York Schluss: US-Börsen auf Vierwochenhoch

Aktien New York Schluss: US-B├Ârsen auf Vierwochenhoch

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US- B├Ârse n haben am Donnerstag nach einem leichteren Start kr├Ąftig zur Erholung angesetzt. Marktbeobachter nannten als Gr├╝nde jeweils schw├Ącher als erwartet ausgefallene Arbeitsmarktdaten aus der Privatwirtschaft und Auftragsdaten aus der Industrie, die die Anleger mit Blick auf die Zinspolitik der Notenbank (Fed) etwas beruhigen d├╝rften. Hinzu komme, dass die ├ľlallianz Opec+ ihre F├Ârdermenge im Sommer deutlich erh├Âhe. Laut Andreas Lipkow, Marktexperte bei Comdirect, kann dies dazu beitragen, die Inflationsdynamik zu reduzieren und den Kostendruck der Unternehmen zu mindern.