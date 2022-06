DAX-FLASH: Hoch seit März dank starker Wall Street, Arbeitsmarktbericht im Fokus

FRANKFURT (dpa-AFX) - Dank der starken Wall Street winkt im Dax am Freitag ein neues Hoch seit Ende MĂ€rz. Der Broker IG taxierte den Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor Handelsbeginn 0,9 Prozent höher auf 14 620 Punkte. Sein bislang kaum spĂŒrbares Wochenplus wĂŒrde er damit auf gut ein Prozent ausbauen. Allerdings steht am Nachmittag noch der US-Arbeitsmarktbericht an, der letztlich den Wochenausgang bestimmen dĂŒrfte.