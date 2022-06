dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Kursgewinne erwartet

B├Ârsen News dpa-AFX B├Ârsentag auf einen Blick: Kursgewinne erwartet Von dpa-afx 03.06.2022 - 07:30 Uhr Lesedauer: 2 Min.

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - DEUTLICHE KURSGEWINNE ERWARTET - Dank der starken Wall Street winkt im Dax am Freitag ein neues Hoch seit Ende M├Ąrz. Der Broker IG taxierte den Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor Handelsbeginn 0,9 Prozent h├Âher auf 14 620 Punkte. Sein bislang kaum sp├╝rbares Wochenplus w├╝rde er damit auf gut ein Prozent ausbauen. Allerdings steht am Nachmittag noch der US-Arbeitsmarktbericht an, der letztlich den Wochenausgang bestimmen d├╝rfte.

USA: - B├ľRSEN AUF VIERWOCHENHOCH - Die US-B├Ârsen haben am Donnerstag nach einem leichteren Start kr├Ąftig zur Erholung angesetzt. Marktbeobachter nannten als Gr├╝nde schw├Ącher als erwartet ausgefallene Arbeitsmarktdaten aus der Privatwirtschaft und Auftragsdaten aus der Industrie, die die Anleger mit Blick auf die Zinspolitik der Notenbank (Fed) etwas beruhigen d├╝rften. Hinzu komme, dass die ├ľlallianz Opec+ ihre F├Ârdermenge im Sommer deutlich erh├Âhe. Laut Andreas Lipkow, Marktexperte bei Comdirect, kann dies dazu beitragen, die Inflationsdynamik zu reduzieren und den Kostendruck der Unternehmen zu mindern. Der bekannteste Wall-Street-Index Dow Jones Industrial ging letztlich mit plus 1,33 Prozent auf 33 248,28 Punkte aus dem Handel.

ASIEN: - KURSGEWINNE IN JAPAN - Die wichtigsten Aktienm├Ąrkte in Asien haben am Freitag von der kr├Ąftigen Erholung der US-B├Ârsen profitiert. Der japanische Leitindex Nikkei 225 legte zuletzt um 1,25 Prozent zu. Auch in Australien pr├Ąsentierten sich die Aktienm├Ąrkte freundlich. Im Fokus steht im Tagesverlauf der Arbeitsmarktbericht aus den USA. In China und Hongkong ruhte der Handel am Freitag wegen eines Feiertages.