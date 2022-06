Aktien Frankfurt Ausblick: Dax vor US-Arbeitsmarktdaten fester erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX) - Starke Vorgaben der US- Börse n vom Vortag dĂŒrften dem deutschen Aktienmarkt am Freitag zu einer festeren Eröffnung verhelfen. Allerdings steht am Nachmittag der offizielle US-Arbeitsmarktbericht an, der den Wochenausgang bestimmen dĂŒrfte. Marktbeobachter rechnen mit einem ruhigen Handel, da die Londoner Börse wegen des ThronjubilĂ€ums von Queen Elizabeth II. geschlossen hat. Bereits am Vortag waren die BörsenumsĂ€tze dĂŒnn, da in London wegen eines Bankenfeiertags nicht gehandelt wurde.