Aktien Asien/Pazifik: Gewinne dank Wall Street - China und Hongkong ohne Handel

Asien/Pazifik: Gewinne dank Wall Street - China und Hongkong ohne Handel Von dpa-afx 03.06.2022

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Asiens wichtigste Aktienm├Ąrkte sind am Freitag dem festen US-Handel gefolgt. Die Wall Street hatte hohe Gewinne verbucht und war auf ein Vierwochenhoch geklettert. In Tokio schloss die B├Ârse daraufhin fester. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss am Freitag mit 1,27 Prozent Plus bei 27 761,57 Punkten.

Und auch in S├╝dkorea, Indonesien und Australien pr├Ąsentierten sich die Aktienm├Ąrkte am Freitag freundlich. In China und Hongkong blieben die B├Ârsen wegen eines Feiertages hingegen geschlossen.