Aktien New York Ausblick: Arbeitsmarktdaten im Fokus

Von dpa-afx 03.06.2022 - 14:23 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Der monatliche US-Arbeitsmarktbericht d├╝rfte am Freitag die Richtung an den US- B├Ârse n vorgeben. Die Anleger hielten sich im Vorfeld der auch f├╝r die Geldpolitik der US-Notenbank bedeutsamen Ver├Âffentlichung zur├╝ck. Nach der Kursrally tags zuvor taxierte der Broker IG den Leitindex Dow Jones Industrial rund ein halbes Prozent tiefer auf 33 076 Punkte. Der technologiewertelastige Nasdaq 100 wurde gut ein Prozent tiefer erwartet.

Am Vortag hatten unter anderem schwache Arbeitsmarktdaten aus der Privatwirtschaft f├╝r eine kr├Ąftige Erholungsrally an der von Inflations- und Rezessions├Ąngsten erfassten Wall Street gesorgt. Viele Anleger sind aktuell besorgt, dass die US-Notenbank angesichts der extremen Teuerungsraten noch zu h├Ąrteren Zinsschritten greifen k├Ânnte. Gleichzeitig h├Ąlt die Fed in ihrer Politik aber auch eng den Arbeitsmarkt im Blick - die schwachen Daten wurden daher als willkommener Beleg f├╝r eine konstante Geldpolitik gewertet.

Am Markt wird aktuell eine Verlangsamung des Stellenaufbaus in den USA erwartet. Ob die aktuellen Arbeitsmarktdaten aber tats├Ąchlich f├╝r die Fed das Z├╝nglein an der Waage sein k├Ânnten, ihre Geldpolitik zu ├╝berdenken, ist selbst unter Experten umstritten. F├╝r Jeffrey Halley vom Broker Oanda ist aber eine st├Ąrkere Marktreaktion nahezu gesetzt, sollten die Zahlen deutlich von den Markterwartungen nach oben oder unten abweichen: "Eine hohe Zahl bedeutet eine Straffung durch die Fed mit vielen Erh├Âhungen um 0,50 Prozentpunkte und den Verkauf von Aktien, eine niedrige Zahl stehe f├╝r weniger Straffung, weshalb in der Folge Aktien gefragt sein d├╝rften."