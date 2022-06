WOCHENAUSBLICK: Dax-Anleger blicken gespannt auf die EZB

FRANKFURT (dpa-AFX) - Das Wohl und Wehe am zuletzt stabilisierten deutschen Aktienmarkt wird in den kommenden Tagen wohl stark von der Europ├Ąischen Zentralbank (EZB) abh├Ąngen. Experten zufolge wird diese auf ihrer Sitzung am Donnerstag den Weg ebnen f├╝r eine erste Zinsanhebung seit 2011, die im Juli kommen k├Ânnte. Der deutsche Leitindex Dax muss sich derweil nahe 14 600 Punkten an seinem h├Âchsten Niveau seit sechs Wochen messen. Seit dem Tief der ersten Maih├Ąlfte hat er um mehr als acht Prozent zugelegt.