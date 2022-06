Aktien New York: Auf Erholungsrally folgt Ernüchterung - Starke Jobdaten

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach einem starken Lauf am Vortag haben die US- B├Ârse n am Freitag geschw├Ąchelt. Im Fokus der Anleger stand zuvorderst der monatliche Arbeitsmarktbericht der Regierung. Der fiel - anders als der Bericht aus dem US-Privatsektor tags zuvor - st├Ąrker als erwartet aus. Die Stimmungsdaten aus dem Dienstleistungssektor, die etwas schw├Ącher als prognostiziert, aber dennoch erfreulich waren, hatten indes kaum Einfluss.