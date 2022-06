Aktien Frankfurt Schluss: Dax nach US-Arbeitsmarktdaten moderat im Minus

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Freitag im Sog wieder schwacher New Yorker Börse n nachgegeben. Starke Jobdaten aus den USA bremsten international das Interesse der Anleger an Aktien. Nachdem der deutsche Leitindex im Tagesverlauf um bis zu 0,7 Prozent zugelegt hatte, drehte er nahe der Marke von 14 600 Punkten erneut nach unten ab. Über die Ziellinie ging er 0,17 Prozent tiefer bei 14 460,09 Punkten. Seine Wochenbilanz wurde damit noch hauchdünn negativ. Der MDax kam am Freitag nicht groß vom Fleck, er schloss 0,03 Prozent tiefer bei 30 224,18 Punkten.