Aktien Wien Schluss: US-Daten liefern kaum Impulse

Ab Mittag notierten die Wiener Indizes mit einer Seitw├Ąrtsbewegung in einer engen Bandbreite - auch der US-Arbeitsmarktbericht am Nachmittag sorgte nicht f├╝r gr├Â├čere Ausschl├Ąge. An den ├╝brigen europ├Ąischen Handelspl├Ątzen ging es nach den US-Daten hingegen nach unten.

"Der US-Arbeitsmarkt ist in H├Âchstform", sagte Chefvolkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank. Die US-Notenbank d├╝rfe sich jetzt erst recht in ihrem Kurs best├Ątigt f├╝hlen. "Damit wird die Fed weitere gro├če Zinsschritte unternehmen. Wie Fed-Vize Brainard k├╝rzlich andeutete, w├╝rde die Fed erst dann auf ein langsameres Zinsanhebungstempo ├╝bergehen, wenn sich deutliche Anzeichen einer Abk├╝hlung zeigen. Am Arbeitsmarkt ist dies noch nicht so weit", kommentierte die Commerzbank.