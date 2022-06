Aktien Europa Schluss: Starke US-Jobdaten beenden weitere Börsenerholung

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Europas wichtigste B├Ârse n haben am Freitag ihre fr├╝hen Gewinne nach und nach abgegeben und mit Verlusten geschlossen. In London blieben die M├Ąrkte dagegen weiterhin geschlossen. Anlass sind die Feierlichkeiten zu Ehren des Thronjubil├Ąums von K├Ânigin Elizabeth II.

Der monatliche Arbeitsmarktbericht aus den USA fiel, anders als der Bericht aus dem US-Privatsektor tags zuvor, st├Ąrker als erwartet aus. Damit gebe es - auch angesichts der kr├Ąftig steigenden Inflation und L├Âhne sowie eines erwarteten ordentlichen Wirtschaftswachstums im zweiten Quartal - keinen Grund, die Zinsanhebungen nicht aggressiv voranzutreiben, kommentierte Volkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank in Liechtenstein.

Das aber schmeckt den Anlegern an den Aktienm├Ąrkten nicht so recht, denn steigende Zinsen machen auch andere Anlageformen wie etwa Anleihen wieder interessanter. Vor diesem Hintergrund gaben die US-B├Ârsen ihre kr├Ąftigen Erholungsgewinne vom Vortag wieder weitgehend ab und zogen auch die Aktienm├Ąrkte in Europa mit nach unten.