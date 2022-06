Dax startet mit Plus in bedeutende Woche

Schwindende Ängste vor einem Konjunkturabschwung locken Anleger an den deutschen Aktienmarkt. Der Dax stieg am Pfingstmontag um 0,9 Prozent. Ein positiver Auftakt einer wichtigen Woche.

Zuvor hatte er mit in der Spitze gut 14.607 Punkten erneut die Marke von 14.600 Z├Ąhlern getestet, an der er seit Anfang April mehrfach nach unten abgedreht war. Der MDax legte zuletzt um 0,45 Prozent auf 30.359,83 Punkte zu. Der EuroStoxx gewann sogar fast ein Prozent auf 3.819,39 Z├Ąhler.

Was die Anleger optimistisch stimmt

Diese Themen sorgten in Fernost bereits f├╝r steigende Kurse, auch wenn am Freitagabend an der Wall Street die Vorzeichen aus Sorge vor steigenden Zinsen wieder negativ waren. Zudem verwiesen H├Ąndler auf Spekulationen, dass die US-Regierung dem Iran mehr ├ľlexporte erlauben k├Ânnte.

B├Ârsianer attestierten dem Dax einen positiven Auftakt in eine bedeutsame Woche, wie es der Marktbeobachter Michael Hewson von CMC Markets in Erwartung geldpolitischer Entscheidungen der EZB am Donnerstag und den US-Verbraucherpreisdaten am Freitag formulierte.