Aktien Europa Schluss: Konjunkturhoffnungen sorgen für deutliche Gewinne

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Starke Impulse aus den USA und vor allem aus Asien haben Europas wichtigste Aktienm├Ąrkte am Montag angetrieben. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um 1,45 Prozent auf 3838,42 Punkte. Der franz├Âsische Cac 40 gewann 0,98 Prozent auf 6548,78 Z├Ąhler und f├╝r den britischen FTSE 100 ging es nach feiertagsbedingt zwei Tagen ohne Handel um 1,00 Prozent auf 7608,22 Punkte hoch.

Gute Nachrichten kamen vor allem aus China : Die gelockerten Covid-19-Beschr├Ąnkungen in den Metropolen Shanghai und Peking sorgten ebenso f├╝r Kauflaune wie die Nachricht von der aufgehellten Stimmung im chinesischen Dienstleistungssektor im Mai. "Jede weitere ├ľffnung der chinesischen Wirtschaft wird die globale Stimmung weiter anheben", sagte Anlagestrategin Marija Veitmane von State Street Global Markets. Obwohl die chinesische Zentralbank alles tue, um die Wirtschaft anzukurbeln, k├Ânnten die Menschen dort nichts ausgeben, solange sie noch in ihren H├Ąusern eingesperrt seien.

An der EuroStoxx-Spitze zogen die Aktien der stark in China engagierten Beteiligungsgesellschaft Prosus um 5,8 Prozent an. Hier reagierten die Anleger erfreut auf einen Pressebericht, wonach chinesische Aufseher die ├ťberpr├╝fung des Fahrdienstvermittlers Didi abschlie├čen und das Verbot f├╝r die Aufnahme neuer Nutzer beenden k├Ânnten.