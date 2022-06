Aktualisiert am 07.06.2022 - 10:36 Uhr

Aktualisiert am 07.06.2022 - 10:36 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Chinas Lockerungen in der Corona-Politik haben sofortige Auswirkungen auf den ├ľlpreis. Dieser steigt weiter an.

Die ├ľlpreise sind am Dienstag im fr├╝hen Handel moderat gestiegen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 120,15 US-Dollar. Das waren 64 Cent mehr als am Vortag. Der Preis f├╝r ein Fass der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 65 Cent auf 119,15 Dollar.