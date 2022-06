Der deutsche Börsenindex Dax fÀllt wieder. Investoren sind in Sorge. Bemerkbar machen sich nach dem starken Pfingstmontag vor allem die Corona-Lockerungen in China.

Nach dem starken Pfingstmontag macht der Dax am Dienstag wieder einen RĂŒckschritt. Der deutsche Leitindex fiel nach einer halben Handelsstunde um 0,66 Prozent auf 14.557,27 Punkte, nachdem er zu Wochenbeginn – getrieben von Corona-Lockerungen in China – das höchste Niveau seit Ende MĂ€rz erreicht hatte.

Der MDax verlor am Dienstag 0,55 Prozent auf 30.373,03 ZĂ€hler. Das Eurozonen-Barometer EuroStoxx gab in einem Ă€hnlichen GrĂ¶ĂŸenbereich nach. An der Wall Street waren am Vorabend bereits die Kursgewinne wieder geschmolzen, weil der Anstieg der Rendite der zehnjĂ€hrigen US-Anleihen den Anleger die gute Laune verdarb. Dies schwappte ĂŒber nach Asien, wo ebenfalls wieder eine vorsichtigere Grundstimmung herrschte.