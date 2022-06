Aktien Frankfurt: Dax erneut von Zinssorgen belastet

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem starken Pfingstmontag steht der Dax am Dienstag wieder unter Druck. In Erwartung schwacher US- Börse n fiel der deutsche Leitindex am Nachmittag um 1,13 Prozent auf 14 487,85 Punkte, nachdem er zu Wochenbeginn getrieben von Corona-Lockerungen in China das höchste Niveau seit Ende MĂ€rz erreicht hatte. Der MDax verlor zuletzt 0,86 Prozent auf 30 280,76 ZĂ€hler. FĂŒr den Eurozonen-Index EuroStoxx ging es um mehr als ein Prozent bergab.