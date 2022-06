Aktien New York Ausblick: Verluste nach Erholung zum Wochenauftakt erwartet

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem positiven Wochenauftakt tr├╝bt sich die Stimmung an der Wall Street am Dienstag wieder ein. Gleich zu Handelsbeginn zeichnen sich Verluste ab. Der Broker IG taxierte den Leitindex Dow Jones Industrial eine Dreiviertelstunde vor Handelsauftakt mit rund 0,73 Prozent im Minus bei 32 675,90 Punkten. Der technologiewertelastige Nasdaq 100 wird mit einem Abschlag von rund 1,2 Prozent erwartet.

Am Vortag hatte die Wall Street sich noch von ihrem Ende letzter Woche erlittenen R├╝ckschlag etwas erholen k├Ânnen. Doch von den positiven Impulsen angesichts der Corona-Lockerungen in China scheint nur noch wenig ├╝brig - stattdessen macht der vorabendliche Anstieg der Renditen an den US-Anleihem├Ąrkten den B├Ârsianern Kopfzerbrechen. Marktteilnehmer werteten ihn zuletzt als Hinweis auf steigende Zins- und Inflationssorgen. Gepaart mit der ├╝berraschend starken Zinsanhebung in Australien tr├╝bt das die Stimmung.