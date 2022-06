DAX-FLASH: Leichte Gewinne erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach seinem R├╝ckschlag an die 100-Tage-Linie d├╝rfte der Dax am Mittwoch wieder etwas zulegen. Der Broker IG taxierte den Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor Handelsbeginn rund 0,3 Prozent h├Âher auf 14 602 Punkte. Das bisherige Wochenhoch lag mit 14 709 Punkten knapp unter der exponentiellen 200-Tage-Linie auf dem h├Âchsten Niveau seit Ende M├Ąrz.

In Asien nahmen am Morgen der Tokioter Nikkei und der Hang Seng in Hongkong den positiven Trend der US-B├Ârse auf. Auch in Australien legten die Kurse am Mittwoch zu nach dem ├╝berraschend deutlichen Zinsschritt der dortigen Notenbank gestern.