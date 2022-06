Aktien Europa Schluss: Moderate Verluste am Tag vor EZB-Zinsentscheidung

Die bereits am Morgen in Asien zu beobachtende Rally unter Technologiewerten setzte sich in Europa fort. Dabei profitierten vor allem Prosus mit einem Plus von 8,2 Prozent von den starken Kursgewinnen seiner Beteiligung Tencent in Hongkong. Bei anderen Technologiewerten wie ASML und STMicro fielen die AufschlÀge mit weniger als einem Prozent allerdings deutlich bescheidener aus.

Unter den Bankaktien rĂŒckten die Anteile von Credit Suisse in den Fokus. Nach zunĂ€chst herben Verlusten, die die Papiere auf den letzten Platz im schweizerischen Leitindex SMI drĂŒckten, ging es am Nachmittag krĂ€ftig aufwĂ€rts. Mit plus 3,8 Prozent beendeten sie den Tag.

Belastet hatte am Morgen, dass die Bank auch fĂŒr das zweite Quartal einen Verlust in Aussicht stellt. Am Nachmittag sorgten Übernahmespekulationen fĂŒr die starke Erholung. Laut dem schweizerischen Finanzportal "Inside Paradeplatz" ist die US-Finanzgesellschaft State Street an einer Übernahme interessiert. Eine Sprecherin der Bank wollte die Spekulationen nicht kommentieren.