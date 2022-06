Aktien New York Schluss: Schaukelbörse mit Verlusten fortgesetzt

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Schaukelb├Ârse in den USA hat sich am Mittwoch mit Verlusten fortgesetzt. Nach einem Auf und Ab am Vortag - mit ├╝berraschend deutlichen Gewinnen zum Handelsschluss - gaben die wichtigsten Indizes wieder nach. Die Renditen richtungweisender zehnj├Ąhriger US-Staatsanleihen stiegen erneut ├╝ber drei Prozent.