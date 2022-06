Der AufwĂ€rtstrend beim Rohölpreis geht weiter. Der anhaltende Ukraine-Krieg und die Sanktionen gegen den grĂ¶ĂŸten Öllieferanten Russland sorgten am Donnerstag fĂŒr höhere Barrelpreise.

Die Ölpreise haben am Donnerstag weiter zugelegt und bleiben damit in der NĂ€he ihrer dreimonatigen HöchststĂ€nde. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 124,08 Dollar und damit einen halben Cent mehr als am Vortag. Der Preis fĂŒr ein Fass der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 0,33 Dollar auf 122,44 Dollar.