Die geldpolitischen Signale der EuropĂ€ischen Zentralbank schĂŒchtern Anleger ein. Der Dax weitete am Nachmittag sein Minus mit 14.224,01 Punkten auf 1,53 Prozent aus. Der Leitindex fiel auf ein Monatstief und steuerte auf den dritten Verlusttag in Folge zu. Der MDax fiel mit einem Abschlag von 1,16 Prozent auf 29.828,00 Punkte. Auch der Eurozonen-Index EuroStoxx 50 sank deutlich.

Hochgeschraubte Inflationserwartungen der EuropĂ€ischen Zentralbank (EZB) schĂŒren die Zins- und Konjunktursorgen der Anleger in Europa. Die Notenbank kĂŒndigte am Donnerstag fĂŒr Juli eine Leitzinserhöhung um 0,25 Prozentpunkte und das Ende ihrer AnleihekĂ€ufe zum Monatswechsel an. In einer ersten Reaktion warfen Anleger Aktien und Anleihen aus den Depots. Der Euro ging auf Berg- und Talfahrt.