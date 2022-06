Aktualisiert am 13.06.2022 - 11:49 Uhr

Die Ölpreise sind zum Start in die neue Woche gesunken. HĂ€ndler nannten den starken US-Dollar und die trĂŒbe Corona-Lage in China als Grund. Am Montagmorgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 120,26 US-Dollar.