Aktualisiert am 13.06.2022 - 09:59 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Ist der Krypto-Hype endg√ľltig vorbei? Am Montag rutschte die gr√∂√üte Digitalw√§hrung Bitcoin weiter ab. Zuletzt notierte sie unter 25.000 US-Dollar.

Zuletzt kostete ein Bitcoin knapp 26.000 Dollar und damit rund zweieinhalb Prozent weniger als am Wochenende, als der Kurs bereits deutlich nachgegeben hatte. Am Montag sackte der Bitcoin im fr√ľhen Handel auf der Handelsplattform Bitstamp zeitweise unter die Marke von 25.00 Dollar und damit den tiefsten Stand seit Ende 2020.

Wichtigster Grund f√ľr den Kursverlust in den vergangenen Tagen waren die am Freitagnachmittag ver√∂ffentlichten Inflationsdaten aus den USA. Diese befeuerten die Erwartung einer beschleunigten Zinswende in den Vereinigten Staaten.