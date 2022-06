US-Notenbank Fed erhöht Leitzins um 0,75 Punkte

Investoren reagieren positiv – Dow Jones steigt

Die Zinserhöhung ist von US-Investoren am Mittwoch positiv aufgenommen worden. Der Dow Jones gewann ein Prozent auf 30.669 Punkte. Der technologielastige Nasdaq rückte 2,5 Prozent auf 11.099 Punkte vor und der breit gefasste S&P 500 legte 1,5 Prozent auf knapp 3.790 Punkte zu.

Die Anhebung des Leitzinses um 0,75 Prozentpunkte durch die US-Notenbank liege zwar am oberen Ende, aber immer noch im Rahmen der Erwartungen, sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners. Gleiches gelte für die Zinsprognosen der Fed-Führung, die sogenannten Dot Plots. "Einen positiven Aspekt haben die Dots auch zu bieten: Trotz Inflationsschock bleiben die langfristigen Zinserwartungen konstant."

Biden trifft Pelosi und Schumer

US-Präsident Joe Biden hat sich am Nachmittag (Ortszeit) mit zwei Spitzenpolitikern der Demokraten, Nancy Pelosi und Chuck Schumer, getroffen. In den Gesprächen ging es um den Kampf gegen die weltweite Inflation und wie Preise gesenkt werden können. In der offiziellen Verlautbarung wurde nicht auf die Zinssenkung eingegangen.

Commerzbank-Ökonom: "Fed muss Versäumtes nachholen"

"Die Fed lässt es beim Leitzins weiter krachen. Im Juli dürfte der nächste große Zinsschritt folgen", sagt Chefvolkswirt Alexander Krüger von der Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank voraus.

Der Fed sei ein Fehler bei der Einschätzung des Inflationstrends unterlaufen, meint Commerzbank-Ökonom Bernd Weidensteiner. Bis die Währungshüter das Ausmaß dieser Fehleinschätzung erkannt hätten, sei viel Zeit ins Land gegangen: "Jetzt muss die Fed Versäumtes zügig nachholen und ein heftigeres Bremsmanöver einleiten. Und ähnlich wie beim Autofahren erhöht das die Gefahr, dass die Wirtschaft aus der Bahn gerät."

Höherer Leitzins verteuert Kredite

Der Druck auf die Notenbank ist derzeit groß: Die Teuerungsrate ist so hoch wie seit rund vier Jahrzehnten nicht mehr, was die Kaufkraft der Verbraucher schmälert; die Menschen können sich bei gleichem Einkommen weniger leisten. Die Fed setzt zur Eindämmung der Inflation auf Erhöhungen des Leitzinses. Dadurch verteuern sich Kredite, was die Nachfrage ausbremst. Das hilft dabei, die Inflationsrate zu senken, schwächt aber auch das Wirtschaftswachstum.

Für die Notenbank ist es daher ein Balanceakt: Sie will die Zinsen so stark anheben, dass die Inflation ausgebremst wird – ohne dabei gleichzeitig Konjunktur und Arbeitsmarkt abzuwürgen und eine Rezession auszulösen. An den Börsen herrschte vor der Fed-Sitzung Nervosität; Investoren befürchten eine Konjunkturdelle.

Leitzins nahe null nach Corona-Krise