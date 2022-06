Aktienmarkt Dax geht mit leichten Gewinnen ins Wochenende Von dpa 17.06.2022 - 18:49 Uhr Lesedauer: 1 Min. Trader an der New Yorker B├Ârse (Symbolbild): Der Dax befindet sich weiter im Abw├Ąrtstrend. (Quelle: Spencer Platt/getty-images-bilder)

Der Leitindex Dax konnte am Freitag leicht zulegen, im Wochenverlauf fuhr er damit dennoch Verluste ein. Der Abw├Ąrtstrend ist damit also noch nicht abgewendet.

Am gro├čen Verfallstag an den Terminb├Ârsen hat sich der Dax von den j├╝ngsten Verkaufswellen etwas erholt. Der deutsche Leitindex stieg am Freitag um 0,67 Prozent auf 13.126,26 Punkte. Auf Wochensicht bedeutet dies ein Minus von 4,62 Prozent, seit dem Zwischenhoch am Pfingstmontag summieren sich die Verluste f├╝r den deutschen Leitindex sogar auf fast 11 Prozent.

Viel mehr als einen Stabilisierungsversuch im Abw├Ąrtstrend sehen Experten daher vorerst nicht. Der MDax der mittelgro├čen Werte zog am Freitag um 1,22 Prozent auf 27.061,74 Z├Ąhler an.

Am Freitag liefen Terminkontrakte auf Aktien und Indizes an den Terminb├Ârsen aus. Vom "gro├čen Verfall" oder auch "vierfachen Verfall" sprechen B├Ârsianer dann, wenn Optionen und Futures auf Indizes und einzelne Aktien am selben Tag verfallen. Insgesamt gibt es j├Ąhrlich vier gro├če Verfallstermine. An diesen Tagen k├Ânnen Aktienkurse und auch Indizes ohne wesentliche Unternehmens- oder Konjunkturnachrichten sp├╝rbar schwanken.