An den Märkten wächst dennoch die Sorge

Am Markt herrschte am Dienstag dagegen dennoch Sorge vor einem knappen Angebot. Die Sorte Brent verteuerte sich um knapp ein Prozent auf 115 Dollar pro Barrel. Konjunktursorgen haben den Preis in der vergangenen Woche um mehr als sieben Prozent gedrĂĽckt.