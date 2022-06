In der Euro-Zone spekulierten einige Anleger zuletzt darauf, dass die EZB im Juli bei ihrer ersten Zinserhöhung seit elf Jahren womöglich ebenfalls eine kräftigere Zinsanhebung beschließen könnte als die bislang in Aussicht gestellte Erhöhung um 0,25 Prozentpunkte. Der Euro kletterte am Dienstag um bis zu 0,7 Prozent auf 1,0582 Dollar. Der Dollar-Index, der den Wert der US-Währung zu wichtigen anderen Währungen widerspiegelt, verlor 0,7 Prozent auf 103,96 Stellen.

Rückschlüsse auf den Zustand der weltgrößten Volkswirtschaft versprachen sich Anleger am Nachmittag von den Zahlen zu den US-Eigenheimverkäufen. Experten rechneten für Mai mit einem Rückgang auf 5,4 Millionen Einheiten. Außerdem warteten europäische Anleger gespannt darauf, in welcher Stimmung ihre US-Kollegen aus dem verlängerten Wochenende kommen.

Airbus nach GroĂźauftrag gefragt

Unter den Einzelwerten im Dax stachen Airbus heraus, die nach einem GroĂźauftrag von Easyjet zeitweise zwei Prozent zulegten. Die britische Fluggesellschaft will ihre Airbus-Flotte ausbauen und kĂĽndigte an, 56 Flugzeuge des Modells "A320neo" zu kaufen. Easyjet-Aktien notierten leicht im Plus.

Keinen guten Tag erwischten dagegen Nordex , die gerade erst ihren Platz im Kleinwerte-Index SDax eingebüßt haben. Dem Hamburger Windturbinenhersteller setzen die Produktionsumstellung auf andere Blätter und geringere Installationen zu. Im ersten Quartal brach der Umsatz um ein Viertel auf 933 Millionen Euro ein. Die Aktien fielen um bis zu 13 Prozent auf ein Zweijahres-Tief von 8,13 Euro.