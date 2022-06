Wegen der Gaskrise und der Aktivierung der Alarmstufe sorgen sich Investoren. Der Dax schloss am Donnerstag unterhalb von 13.000 Punkten.

Die Ausrufung der Gas-Alarmstufe durch die Bundesregierung versetzt die europ├Ąischen B├Ârsen in Aufruhr. "Den Anlegern wird gerade auf eindrucksvolle Art und Weise vor Augen gef├╝hrt, dass die deutsche Wirtschaft im Falle einer vollst├Ąndigen Unterbrechung der Gasverbindungen zu Russland in ernste Schwierigkeiten geraten k├Ânnte", sagte Analyst Timo Emden von Emden Research.

Der deutsche Leitindex fiel am Donnerstag um 1,7 Prozent auf 12.918,53 Punkte und der EuroStoxx50 um 0,6 Prozent auf 3.442,16 Z├Ąhler. Der US-Standardwerteindex Dow Jones hielt sich dagegen knapp im Plus bei 30.486,10 Stellen.

Parallel dazu stieg der europ├Ąische Erdgas-Future wegen reduzierter Lieferungen aus Russland um 4,4 Prozent auf 131,85 Euro je Megawattstunde. Bis eine nachhaltige Alternative f├╝r russisches Gas gefunden sei, m├╝sse mit weiteren Preissteigerungen gerechnet werden, sagten B├Ârsianer. Bislang hielten sich die Beeintr├Ąchtigungen zwar in Grenzen. "Aber der Markt ist in einem empfindlichen Gleichgewicht." Was die Ausrufung f├╝r Verbraucher bedeutet, lesen Sie hier.