Gaskrise: Deutscher Energieversorger Uniper braucht Staatshilfe

Aktualisiert am 30.06.2022 - 13:37 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Die Bundesregierung befindet sich nach Darstellung des Wirtschaftsministeriums mit dem Energieversorger Uniper in GesprĂ€chen ĂŒber Stabilisierungsmaßnahmen. Das sagte eine Sprecherin von Wirtschaftsminister Robert Habeck (GrĂŒne) am Donnerstag in Berlin auf Anfrage.