Dax: Aktienindex startet mit leichten Gewinnen in die Woche

Aktualisiert am 04.07.2022 - 11:17 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Dax startet mit leichten Gewinnen in die Woche

Die hohe Inflation macht weiterhin vielen Anlegern Sorgen, noch in der vergangenen Woche fiel der Dax deutlich. Nun k├Ânnte es bergauf gehen.

F├╝r den Dax geht es mit leichten Gewinnen in die Woche. Kurz nach B├Ârsenstart lag der Index bei 12.839 Punkten. Noch am vergangenen Donnerstag war das B├Ârsenbarometer mit 12.618 Punkten auf den tiefsten Stand seit M├Ąrz gefallen, hat sich seither aber etwas gefangen. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird 0,5 Prozent h├Âher erwartet.

Die Wall Street war erholt ins lange Wochenende gegangen. Die Anleger hofften, dass der H├Âhepunkt des Pessimismus hinsichtlich Ausma├č und Tempo der US-Zinswende erreicht sei, hie├č es bei der Bank Credit Suisse. An diesem Montag wird in den USA feiertagsbedingt nicht gehandelt.

Inflation senkt Kauflaune

Insgesamt aber halten Konjunktursorgen die Anleger weiterhin in Atem. So tr├╝bten die hohen Inflationsraten bereits die Konsumlaune, schrieben die Analysten der Landesbank Hessen-Th├╝ringen (Helaba). In Europa k├Ąmen erschwerend der sich abzeichnende Gasmangel sowie andere Folgen des Ukraine-Kriegs und den damit zusammenh├Ąngenden Sanktionen hinzu.