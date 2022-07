Inflation: Simbabwe will Goldmünzen als Zahlungsmittel einführen

In der Finanzkrise greift Simbabwe zu drastischen Mitteln. Zum Schutz gegen die Inflation sollen noch in diesem Monat Goldm├╝nzen als Wertaufbewahrungsmittel eingef├╝hrt werden.

Die Zentralbank von Simbabwe will wegen der galoppierenden Inflation und der W├Ąhrungskrise noch in diesem Monat mit dem Verkauf von Goldm├╝nzen als Wertaufbewahrungsmittel beginnen. Diese sollen ab 25. Juli in der Landesw├Ąhrung Simbabwe-Dollar, in US-Dollar und in anderen Fremdw├Ąhrungen zu einem Preis verkauft werden, der sich nach dem aktuellen internationalen Goldpreis und den Produktionskosten richtet, wie Zentralbankchef John Mangudya ank├╝ndigte.