Dax stürzt ab: Leitindex schließt auf Tief von November 2020

Vor allem Aktien konjunktursensibler Unternehmen gerieten stark unter Druck. So b├╝├čten die Anteilsscheine des Triebwerkherstellers MTU am Dax-Ende fast acht Prozent ein. Mit Daimler Truck, BASF und Heidelbergcement mussten weitere konjunkturabh├Ąngige Titel Federn lassen. Die Aktien der R├╝stungskonzerne Rheinmetall und Hensoldt brachen prozentual zweistellig ein. Sie liegen seit Jahresbeginn noch immer deutlich im Plus, weshalb Anleger hier Gewinne einstrichen.