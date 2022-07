Voyager Digital: Fallender Bitcoin-Kurs treibt Kryptobank in die Pleite

Die Kursturbulenzen bei Bitcoin & Co rei├čen mit Voyager Digital ein weiteres Unternehmen in den Abgrund. Die auf Kryptow├Ąhrungskredite spezialisierte Bank beantragte in den USA Gl├Ąubigerschutz. Als Grund nannte Firmenchef Stephen Ehrlich den j├╝ngsten Kursverfall der Cyber-Devisen sowie der Ausfall von Kreditzahlungen des Hedgefonds Three Arrows.