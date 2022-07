Ölpreis fällt weiter – Angst vor Konjunktureinbruch

Ă–l wird wieder billiger: Der Preis fĂĽr den wichtigen Rohstoff fiel am Mittwoch weiter. Schon seit Tagen ist der Ă–lmarkt unter Druck.

Der Ă–lpreis ist am Mittwoch weiter gefallen. In London kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent am frĂĽhen Abend unter 100 Dollar. Der Preis sank um 3,3 Prozent zum Vortag auf 99,39 Dollar (97,58 Euro). Auch der Preis fĂĽr die US-Referenzsorte WTI fiel um 3,3 Prozent auf 96,12 Dollar.