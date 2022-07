Dax aktuell: Leitindex dürfte mit Verlusten starten – Sorge vor Gasstopp

Der Dax dürfte nach zuletzt drei kräftigen Gewinntagen mit Verlusten in die neue Woche starten. Der Broker IG taxierte den Leitindex am Montag zwei Stunden vor Handelsbeginn 1,22 Prozent tiefer auf 12.857 Punkte. Am Freitag war der Leitindex 1,3 Prozent höher bei 13.015,23 Punkten aus dem Handel gegangen. Der in Richtung Parität zum US-Dollar gefallene Euro half vor allem Aktien exportorientierter Firmen auf die Sprünge.

Zudem richten Börsianer ihr Augenmerk auf die Gaslieferungen Russlands nach Europa. Am Montag wird die Pipeline Nord Stream 1 zur Wartung abgeschaltet. Börsianer fragen sich, ob Russland den Gashahn nach Abschluss der Arbeiten am 21. Juli wieder aufdreht. Mehr dazu lesen Sie hier .

Daneben verschärfe das Risiko weiterer Corona-Beschränkungen in China wieder die Sorgen über die globalen Wirtschaftsaussichten, hieß es am Markt. Die Zahl der Neuinfektionen erreichte dort den Angaben zufolge den höchsten Stand seit Ende Mai. Dies habe in Asien vor allem die Kurse an den chinesischen Börsen und in Hongkong belastet, urteilten Händler.