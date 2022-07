Euro und Dollar erstmals seit 20 Jahren gleichauf

Aktualisiert am 12.07.2022

Der Eurokurs ist am Dienstag gefallen und nun gleich viel wert wie der Dollar. Das bedeutet ein Tauschverhältnis von eins zu eins. Bereits in den vergangenen Handelstagen hatte der Euro tiefste Stände seit 2002 erreicht. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,0098 Dollar festgesetzt.