Dax: Börse erleichtert über mögliche Rückkehr des russischen Gases

Aktualisiert am 19.07.2022 - 18:20 Uhr

Aktualisiert am 19.07.2022 - 18:20 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Anleger und Investoren reagieren positiv auf Berichte, dass Russland wieder Gas nach Europa schicken will. Der Dax schließt mit einem satten Plus.

Spekulationen über eine planmäßige Wiederaufnahme russischer Gaslieferungen haben am Dienstag am deutschen Aktienmarkt eine Rally ausgelöst. Der Dax übersprang kurzzeitig deutlich die Marke von 13 300 Punkten und ging dann mit plus 2,69 Prozent auf 13.308,41 Zähler aus dem Handel.