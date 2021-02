18.02.2021, 10:28 Uhr

Die Zeiten risikolosen Zinses in Europa sind vorüber, spätestens seit Dezember 2020. Nicht einmal eine zehnjährige portugiesische oder spanische Staatsanleihe bringt noch eine ansehnliche Rendite. Wer investieren möchte, sollte sich auf dem Aktien- und Zertifikatemarkt umschauen.

Aktienkauf ist nichts für schwache Nerven. Wem sinkende Kurse Herzrasen verursachen, der sollte nicht in Aktien investieren. Hypernervöses hin und her handeln bringt hier nichts. Eine attraktive Alternative für solche Fälle sind Zertifikate mit einem Puffer gegen fallende Kurse, sodass nicht gleich der Angstschweiß ausbricht, wenn die Kurse mal abtauchen. Und vorsichtige Anleger können sich mit bestimmten Papieren sogar gegen fallende Kurse komplett absichern.

Wir wollen heute aber unser Chancendepot weiter aufbauen und zwar mit solchen Papieren, die einen Puffer gegen fallende Aktienkurse bieten. Neben Discountzertifikaten sind das die sogenannten Bonuszertifikate, die wir auf den französischen Versicherer AXA (ISIN: DE000UE3T6M2), den Nahrungsmittelhersteller Nestlé (ISIN: DE000HZ8QVT6) sowie den Touristikkonzern TUI (ISIN: DE000HR5KMW8) für unser Chancendepot kaufen werden. Sämtliche Papiere laufen bis zum Dezember 2021, sind also auf einen mittelfristigen Anlagehorizont ausgerichtet.

Oft besser als ein Direktinvestment

Aufgrund der aktuellen Marktbedingungen lassen sich bei dem Capped Bonuszertifikat auf TUI eine Maximalrendite von rund 40 Prozent erzielen, wenn die Aktie bis zur Fälligkeit nicht mehr als 40 Prozent verliert und damit die eingezogene Barriere (bei 2,50 Euro) berührt oder unterschreitet. Ansonsten ist der Bonus futsch und das Papier verhält sich wie die Aktie selbst mit allen Gewinn- und Verlustchancen. Die anderen beiden Papieren bieten eine Renditechance von knapp 10 Prozent bis zur Fälligkeit im Dezember. Bei AXA ist der Barrierenabstand mit rund 23 Prozent allerdings größer als bei der vergleichsweise schwankungsarmen Nestlé (10 Prozent).

Und noch einen Vorteil haben sämtliche Papiere: Sie werden im Vergleich zum derzeitigen Aktienkurs mit einem Abschlag gehandelt. Anleger können dadurch weniger verlieren als bei einem direkten Aktienkauf. Damit die Nachbildung unserer Depots auch kostengünstig wird, sollten Anleger neben der geeigneten Produktauswahl auch auf einen preisgünstigen Broker achten.

Konkurrenz belebt das Brokereschäft

Der Wettbewerb unter den Brokern ist intensiv und so bieten zahlreiche Institute Free-Trade-Aktionen oder gleich einen Handel ohne Gebühren an. 2020 besaßen in Deutschland nur rund 16 Prozent Aktien oder Indexfonds. Aber es bewegt sich etwas, wie fast eine Million neue Wertpapierkonten bei Brokern wie Smartbroker unterstreichen. Niedrige oder gar keine Gebühren helfen, schließlich liegt der Gewinn in viele Fällen in einem günstigen Einkauf.

Einen guten Broker finden, ist wichtig. Im Internet lassen sich die Angebote vergleichen. Dort kann mit wenigen Klicks online oder über das Smartphone ein Depot eröffnet, das Geld überwiesen und nach der Legitimation mit dem Handel begonnen werden.

Doch Vorsicht: auch hier gilt, erst überlegen, welche Anforderungen der Broker erfüllen muss. Bietet er einen außerbörslichen Handel an, über welche Plattformen kann gehandelt? – die Liste kann beliebig um weitere Kriterien ergänzt werden. Also Augen auf bei der Produkt- und Brokerwahl.