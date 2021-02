DAX – Geld verdienen mit Sicherheit und Schutz

19.02.2021, 18:48 Uhr

Warum viele Deutsche noch immer dem Sparbuch die Treue halten, ist angesichts der Niedrigzinsen kaum nachvollziehbar. Mit den t-online-Depots wollen wir zeigen, dass es auch ohne Sparbuch mit einer einfachen Auswahl von Aktien, ETFs und Zertifikaten eine langfristige Vermögensbildung gelingt. Dabei hilft auch ein Blick ins vorige Jahr.

Mit dem Corona-Crash im Frühjahr ging an den Börsen die Angst um. Crash-Propheten redeten den Weltuntergang herbei, was bei einem Kurseinbruch im DAX in der Spitze um fast 50 Prozent auch leicht zu glauben war. Doch auch in einer solch schweren Krise hat sich gezeigt, dass ein solcher Pessimismus lähmt und die Augen vor den Handelschancen verschließt.

Wer den Versprechungen und Warnungen von Crash-Propheten glaubte, ihre Dienste kaufte oder ihren Ratschlägen folgte, der verbrannte Geld. Während der DAX seit März 2020 mehr als 60 Prozent zulegte und mit den US-Märkten, aber auch mit dem MDAX auf Rekordlevel gestiegen sind, haben Crash-Propheten ein Minus oder mit Glück eine schwarze Null geschrieben, sehr bitter. Die größte Aktienchance der letzten 50 Jahre wurde einfach vertan. Und die Rally könnte 2021 weitergehen, weil die Notenbanken weltweit, aber auch die Regierungen ausreichend Kapital zur Verfügung stellen, um die Auswirkungen der Corona-Krise abzufedern.

Sicherheit und Schutz temporär einziehen

Ganz kurzfristig sollte man allerdings Wasser in den Wein mischen und sich mit Teilabsicherungen beschäftigen. Für Anleger lohnt sich aktuell die Investition in einen DAX-Discount-Put-Optionsschein, den wir im spekulativen Depot aufnehmen wollen. Das vergleichsweise defensive Papier (ISIN: DE000HR4C1R9) läuft bis Dezember 2021 und hat einen Cap bei 15.600 Punkten.

Mit anderen Worten: Der DAX kann bis zum Verfall um mehr als 11 Prozent steigen und Anleger erzielen dennoch die Maximalrendite, die aktuell rund 32 Prozent beträgt. Wir nehmen dieses Papier mit einem Anteil von 5 Prozent im spekulativen Depot auf. Solche intelligenten Optionsscheine mit Seitwärtsrendite lassen sich im Einkauf noch optimieren, am Börsenplatz gettex sind sie kostenfrei handelbar, ebenso über die CashBuzz-App der UniCredit.

Mit dem Basisdepot breit aufstellen



Im Basisdepot (Starter-Depot) nehmen wir einen ETF (iShares Core FTSE 100, ISIN: IE00B53HP851) auf den britischen Leitindex FTSE 100 auf, mit dem wir an der Erholung der britischen Wirtschaft und den 100 größten Unternehmen des Landes partizipieren wollen. Damit stellen wir uns im Basisdepot breiter auf und decken mit einem ETF auf dividendenstarke europäische Werte sowie auf erneuerbare Energien ganz unterschiedliche Bereiche ab, die langfristig ansehnliche Chancen bieten.

Dazu gehört auch die Neuaufnahme eines Bonus Cap Zertifikats auf Varta (ISIN: DE000HR22Z56), das eine attraktive Seitwärtsrendite bietet, sollte der Aktienkurs bis zur Fälligkeit im September 2021 nicht unter die 80 Euromarke fallen. Beide Papiere nehmen wir mit einem Anteil von 8 Prozent im Basisdepot auf. Mehr zur Aufteilung des Depots werden in den nächsten Beiträgen folgen.