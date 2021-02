Tesla wird herausgefordert

23.02.2021, 16:58 Uhr

Die lockere Geldpolitik der wichtigsten Notenbanken der Welt zusammen mit einem Interesse an grünen Anlagen sorgen für Euphorie bei Aktien aus dem Transportsektor. Jüngstes Beispiel ist Hyzon Motors, ein Hersteller von Wasserstoff-Brennzellen, der im einstelligen Milliardenbereich bewertet wird und Tesla herausfordern könnte.

Die Platzhirsche unter den Technologieaktien wie Apple oder Tesla haben zuletzt etwas an Glanz verloren und mussten deutliche Kursrückschläge verkraften. Bill Gates hat seinen Anteil an Apple im letzten Quartal 2020 um rund die Hälfte abgebaut und auch Warren Buffet hat zu Lasten von Apple umstrukturiert.

Bei Tesla gab es andere Gründe für die jüngste Korrektur. Tesla-Chef Elon Musk hat sich enger an den Bitcoin gebunden und Teile seines Firmenvermögens in die Kryptowährung Nummer 1 investiert. Mit dem Kursrücksetze auf unter 50.000 Dollar büßte auch die Tesla-Aktie kräftiger ein und hat sogar einen kleinen Abwärtstrend ausgebildet.

Rotation im Techsektor

Die „alte“ Nasdaq-Garde verliert gerade etwas an Boden gegenüber Neulingen ein, die mit Milliardenbewertungen an die Börse kommen. Der Wasserstoff-Brennstoffzellenhersteller Hyzon Motors ist einer von ihnen, der inzwischen mit mehr als 3 Mrd. Dollar bewertet wird. Das Unternehmen entwickelt und stellt wasserstoffbetriebene Brennstoffzellen für Nutzfahrzeuge her, Lkws und Busse zum Beispiel.

Ziel von Hyzon Motors ist es, ihre Technologie in diese Fahrzeuge einzubauen und aktuell nicht unbedingt, eigene Lkws und Busse zu bauen. Allerdings ist es nicht ausgeschlossen, dass sich der Konzern vom Zulieferer zum Fahrzeughersteller entwickelt. Seit mehr als 15 Jahren liefert Hyzon Brennstoffzellen für die unterschiedlichsten Energieanwendungen.

Investmentidee: Bonus Cap Zertifikat auf den Nasdaq

In unserem Chancendepot wollen wir den Rücksetzer an der Nasdaq nutzen und mit einem renditestarken Instrument, einem Bonus Cap Zertifikat auf den Nasdaq 100 (ISIN: DE000PF1JGD5), von einer Beruhigung des Tech-Sektors profitieren. Sollte der Nasdaq bis zum Verfallstag im Dezember 2021 nicht unter 10.200 Punkten gerutscht sein, erzielen Anleger eine Rendite von 16,4 Prozent per anno. Ansonsten verhält sich das Papier wie ein Indexinvestment mit allen Chancen und Risiken.