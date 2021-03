Rocket Companies ist die neue Gamestop – besser andere Papiere kaufen

03.03.2021, 12:48 Uhr

Die Aktien des US-Unternehmens Rocket Companies stiegen gestern bei sehr hohem Volumen um fast 75 Prozent und kletterten damit auf ein neues Rekordhoch des noch jungen Börsenunternehmens. Ein hohes Verkaufsinteresse lud Daytrader ein, die Aktionärsstruktur herauszufordern – Erinnerungen an Gamestop mit ihrer Kursexplosion vor wenigen Wochen werden wach. Doch es gibt bessere, solidere Alternativen.



Es war nicht allein der Aktienkursanstieg von Rocket Companies, der Anleger aufhorchen ließ. Das Handelsvolumen betrug mehr als 300 Millionen Aktien, verglichen mit dem Tagesdurchschnitt von etwa 13 Millionen Aktien in den letzten 30 Tagen. Dabei ist Rocket Companies kein Hightechwert mit einem besonderen zukunftsfähigen Produkt, sondern ein Immobiliendienstleister, zu dessen Marken Rocket Mortgage und Rocket Homes gehören.



Die Aktie ist in den letzten drei Tagen um mehr als 110 Prozent in die Höhe geschnellt, seit das Unternehmen einen besser als erwarteten Gewinn für das vierte Quartal meldete und eine Sonderdividende von 1,11 Dollar pro Aktie ankündigte. Zuvor war das Interesse an Leerverkäufen auf knapp 48 Millionen Aktien oder rund 46 Prozent des öffentlichen Streubesitzes gestiegen. Anleger haben damit in großem Stil auf fallende Aktienkurse gesetzt. Gleichzeitig sind diese Leerverkäufer bei steigenden Kursen angreifbar, weil sie Verluste auftürmen. Werden sie zu groß, fangen Leerverkäufer an, sich mit den leerverkauften Aktien einzudecken und verstärken dann den Kursanstieg.

Grundsolide und an die Zukunft denken



Rocket Companies oder Gamestop gehören aufgrund ihres Risikos nicht zu den Titeln, die wir für einen langfristigen Vermögensaufbau heranziehen, auch wenn die Kursgewinne sehr verlockend sind. Denn - wie bei Gamestop gesehen – kann es auch sehr schnell wieder bergab gehen. Für den langfristigen Vermögensaufbau sind alle unsere Titel im Starter Depot besser geeignet und können daher gekauft werden.

Die Gewinne werden langsamer erzielt als mit Rocket Companies oder Gamestop, dafür sind sie nachhaltiger und profitieren teilweise von Zukunftstrends wie etwa Neue Energien. Kaufen sollten Anleger auch den ETF von Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF, der auf grundsolide europäische Qualitätsaktien setzt – ein Basisbaustein im Starterdepot, der mit 10 Prozent gewichtet wird.