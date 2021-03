Crash oder neue Einstiegschancen?

05.03.2021, 17:52 Uhr

Stock Market Crash and Escape - Global Business Strategy Exchange (Quelle: Thinkstock by Getty-Images)

Wer dieser Tage bei Twitter unterwegs ist, liest reichlich Börsenkommentare unter dem Hashtag #crash. Doch erleben wir tatsächlich schon einen Crash oder ist es vielmehr eine Gelegenheit, um wieder einzusteigen?



Unabhängig von den Hashtags ist der Aktienmarkt noch weit von einem "Crash" entfernt. Dazu reicht ein Blick auf die nackten Zahlen. Der Nasdaq etwa verlor innerhalb des vergangenen 4 Wochen knapp 8 Prozent und ist damit weit von einer Korrektur oder gar einem Crash entfernt.



Beunruhigend ist vielmehr die hohe Volatilität, also Schwankungsintensität, mit der Anleger derzeit rechnen. Der VDAX-New, das Barometer für die Schwankungsintensität im DAX notiert derzeit bei 24 Prozent, die langjährige Durchschnitt liegt mit rund 18 Prozent deutlich darunter. Bei einem Crash wäre der VDAX-New schnell bei 60 Prozent und mehr, wie zuletzt im Corona-Crash vor einem Jahr.



Sektorrotation ist angesagt



Vielmehr gibt es ein Rotation raus aus hochbewerteten Technologieaktien, die in der Corona-Krise die Börsen angeführt haben. Hintergrund sind die stark gestiegen Anleihenrenditen, die nun eine Alternative zu vielen riskanten Aktien darstellen. Der Highflyer des vergangenen Jahres, Tesla, hat in diesem Jahr bereits 30 Prozent verloren. Anleger verkaufen derzeit diese Aktien und kaufen Titel, die zurückgeblieben sind, also etwa Reise- und Einzelhandelsaktien.



Starke Trends gibt es auch bei Sektoren wie Energie und Banken, die in einem Umfeld mit höheren Renditen tendenziell zu den Gewinnern gehören, während wirtschaftlich sensiblere Branchen wie Transport und Dienstleistungen ebenfalls profitieren. Ein Crash bahnt sich daher derzeit nicht an, vielmehr eine Rotation mit begrenztem Abwärtspotenzial.



Mit Bonuszertifikaten Puffer aufbauen



Und was ist mit dem Crash? Nach dem jüngsten Renditeanstieg sind auch der Dow Jones, DAX und der S&P 500 noch weit von einer Korrektur entfernt, geschweige denn von einem Bärenmarkt, der als ein Rückgang von 20 Prozent gegenüber dem letzten Höchststand definiert ist. Wir tragen in den verschiedenen Depots dem ganzen Rechnung, indem wir Titel wie Tui aufgenommen haben, aber auch Aktien von gefallenen Tech-Aktien, die auf der aktuellen Basis ein besseres Chance-Risiko-Verhältnis bieten. Und mit Papieren wie Capped Bonuszertifikaten bauen wir im Depot einen zusätzlichen Sicherheitspuffer gegen fallende Kurse auf.