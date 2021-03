Symrise – bringt Geschmack in Euer Depot!

12.03.2021, 16:19 Uhr

Der Duft- und Aromenhersteller Symrise verfehlt im abgelaufenen Jahr coronabedingt zwar seine eigenen Ziele, die Profitabilität konnte aber dennoch gesteigert werden. Gleichzeitig wurde die Dividende erhöht und der Ausblick macht Hoffnung. Wir nehmen Symrise daher als Basiswert für ein Bonus Cap Zertifikat im Starterdepot auf. Aber das ist noch nicht alles, was sich in unseren Depots getan hat.

Zum Ende des Geschäftsjahres ging Symrise durch einen Hackerangriff etwas die Puste etwas aus. Dennoch setzte das im MDAX notierte Unternehmen mehr um, steigerte das Ergebnis und erhöhte die Dividende: Die Aktionäre bekommen 0,97 Euro je Aktie, nach 0,95 Euro im vergangenen Jahr. Vor allem die Konstanz ist beeindruckend: das war die elfte Dividendenerhöhung in Folge.

Das operative Ergebnis konnte um etwa sechs Prozent auf 742 Millionen Euro gesteigert werden. Symrise setzte 3,52 Milliarden Euro um, rund drei Prozent mehr als noch 2019 und übertraf damit zwar die Erwartungen der Analysten, verfehlte aber das eigens gesteckte Ziel von vier Prozent.

„Trotz der Nachfrageverschiebungen infolge der weltweiten Corona-Pandemie waren wir voll auf Kurs, bis wir auf den letzten Meilen durch einen kriminellen Cyber-Angriff ausgebremst wurden. Auch wenn wir unsere Wachstumsziele daher nicht ganz erreicht haben, so konnten wir dennoch unsere Profitabilität auf hohem Niveau halten und das Ergebnis weiter steigern“, sagte Vorstandschef Heinz Jürgen Bertram. Im Dezember hatte Symrise wegen einer Cyber-Attacke seine Produktion als Vorsichtsmaßnahme in Teilen anhalten müssen.

Aufnahme ins Starterdepot

Wir wählen aufgrund der positiven Entwicklung bei Symrise den Titel als Basiswert für das Starterdepot aus - mit einem Bonus Cap Zertifikat (ISIN: DE000KE2YSK8), das bis zum Dezember 2021 läuft. Die Renditechance beträgt 11,5 Prozent im Jahr, wenn die Barriere von 80 Euro bis zum Verfall nicht berührt oder unterschritten wird. Das ist aktuell ein Sicherheitspuffer von rund 20 Prozent. Das Papier hat ein leichtes Aufgeld von 1,8 Prozent. Kein Aufgeld hat dagegen die zweite Neuaufnahm im Starterdepot: ein Discount Cap Zertifikat auf Apple (ISIN: DE000VQ11VB8). Die Aktie hat korrigiert und das ausgewählte Zertifikat bietet auf dem aktuellen Niveau attraktive Konditionen. Rund 16 Prozent Rendite winken bis zum Verfall im September 2021 bei einem Sicherheitspuffer von satten 20 Prozent.

Auch beim Chancendepot gab es eine Neuaufnahme, nämlich ein Bonus Cap Zertifikat auf RWE (ISIN: DE000UE3QB50). Die Aktie hat in diesem Jahr etwas gelitten, was zu einer höheren Volatilität geführt hat, was Anlegern beim ausgewählten Papier zugute kommt. Hier beträgt die Renditechance 19 Prozent bis Dezember 2021 bei gleichzeitigem Sicherheitspuffer von 20 Prozent und alles ohne Aufgeld.