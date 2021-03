Die bessere Tui-Aktie – unser Investment im Plus

26.03.2021, 17:08 Uhr

Angesichts der steigenden Infektionszahlen und der großteils nur schleppend vorangehenden Corona-Impfungen rechnet die Reisebranche mit einem weiteren Verlustsommer. Tui zieht bereits die Konsequenzen und will Kosten sparen: Das Filialnetz wird weiter ausgedünnt.

Die Reisebranche steckt nach wie vor fest im Würgegriff der Coronavirus-Pandemie. Lockdown-Verlängerungen und -Verschärfungen bremsen die Branche weiter aus. An ein florierendes Oster-Reisegeschäft ist angesichts steigender Infektionszahlen in weiten Teilen Europas nicht zu denken. Tui zieht daraus nun weitere Konsequenzen.

Der vom deutschen Staat gestützte Reisekonzern will seine Kosten weiter senken und kündigt Filialschließungen in Großbritannien an. So sollen den Angaben zufolge 48 Filialen des Konzerns vom Markt genommen werden. Bislang hatte Tui bereits 166 Filialen geschlossen. Von den nun angekündigten Maßnahmen sind rund 250 Mitarbeiter betroffen.

„Die Reiseindustrie sowie der britische Einzelhandel sind mit beispiellosem Druck konfrontiert“, teilte der Reisekonzern mit. Tui stellt sich wie die gesamte Flug- und Reisebranche auf einen erneuten Verlustsommer ein. Das Unternehmen verweist auf die steigende Zahl der Covid-19-Erkrankungen und die vor allem auf dem europäischen Festland nach wie vor nur schleppend vorangehenden Impfungen.

Trotz der jüngsten Probleme hat die Aktie in den vergangenen Wochen einen leichten Kursanstieg geschafft, der auch unserem Bonus Cap Zertifikat (ISIN: DE000HR5KMW8), das im Chancendepot liegt, einen Push gegeben. Seit Aufnahme am 16. Februar liegt das Investment mit rund 6,5 Prozent vorne. Die Bonusrendite bis zum Verfall im Dezember 2021 beträgt noch immer rund 35 Prozent, der Sicherheitspuffer bis zur Barriere ist inzwischen satte 41 Prozent groß. Das Papier ist somit immer noch sehr attraktiv, hat jetzt allerdings ein leichtes Aufgeld aufgebaut.