Mit der E-Mobilität richtig durchstarten

01.04.2021, 18:05 Uhr

Nachdem die deutschen Autohersteller den Boom bei Elektroautos lange verschlafen haben, investieren VW & Co. nun umso kräftiger in die E-Mobilität. Die Konzerne wollen in den nächsten Jahren mit einer Reihe von neuen Modellen den Markt aufmischen.

China ist inzwischen der größte Markt für E-Automobile der Welt. Schon vor einigen Jahren wurde die USA als Nummer 1 abgelöst. Der Weg ist noch nicht zu Ende. Bis spätestens 2040 sollen in China Automobile mit Verbrennungsmotor verboten werden. Die deutschen Automobilbauer und Zulieferer haben daher einen Strategiewechsel vollzogen und geben nun bei den E-Autos richtig Gas. Eine erste Etappe auf diesem Weg ins neue Zeitalter der E-Mobilität könnte noch in diesem Jahr erreicht werden: 1 Million zugelassene E-Autos in Deutschland. Die hohen staatlichen Förderungen machen es möglich.

Bereits im vergangenen Jahr konnten die Neuzulassungszahlen von reinen E-Automobilen und Hybridfahrzeugen um mehr als 250 Prozent gesteigert werden. Um weiter kräftig wachsen zu können, müssen jedoch einige Hindernisse aus dem Weg geräumt werden. Nur durch die üppige Förderung können E-Automobile mit herkömmlichen Verbrennern mithalten. Sie sind ohne Subventionen noch sehr teuer. Außerdem ist die Reichweite von E-Autos immer noch sehr begrenzt, so dass erst eine ausgebaute Infrastruktur mit ausreichend kostengünstigen Ladesäulen viele Käufer zu einem Kauf ohne Subvention bewegen dürfte. Genau hierin liegt heute das Problem, denn die Ladesäulen-Infrastruktur ist sehr schwach ausgebaut und wird zudem nicht zu 100 Prozent von erneuerbaren Energien gespeist.

Dennoch blicken Analysten optimistisch in die Zukunft. Prognosen des Researchauses Polaris zufolge soll im Jahr 2027 der E-Mobility-Markt die Umsatzmarke von 1 Billion Dollar erreichen, zum Vergleich: Im Jahr 2019 waren es weniger als 200 Mrd. Dollar. Daher sind neben den deutschen Herstellern auch viele international tätige Automobilfirmen engagiert, die nicht nur den riesigen chinesischen Markt im Blick haben.

Hierzulande ist VW bei der E-Mobilität nach vorne gefahren und will in den nächsten Jahren deutlicher Marktführer bei den E-Autos sein. Mit dem effizienten Modularen E-Antrieb-Baukasten (MER) könnte VW auch zeitnah die Preis- und Margenparität zu den Verbrenner-Modellen erreichen. Das Portfolio an E-Fahrzeugen wird noch in diesem Jahr spürbar wachsen. Außerdem will VW das Geschäft mit Daten und Apps erschließen. Mehr als 70 Mrd. Euro sind für den Umbruch in Richtung E-Mobilität geplant.

Mit dem Lyxor New Energy-ETF (ISIN: FR0010524777) sind wir zwar nicht direkt in der E-Mobilität investiert, aber in einen eng verwandten Bereich, nämlich erneuerbare Energien. Durch die jüngsten Rückschläge in diesem Segment sind wir seit der Aufnahme im Starterdepot Anfang Februar noch wenige Prozentpunkte im Minus, erwarten aber langfristig ein starkes Wachstum in dem Bereich, genau wie bei der E-Mobilität. Es lohnt sich, dabei zu bleiben.

